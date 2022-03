Kriegsfolgen Fast 10.000 Ukraine-Flüchtlinge in Thüringen registriert

Die Zahl der in Thüringen registrierten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nähert sich der Marke von 10.000. Bis Freitag hätten sich mehr als 9.900 Menschen bei den Behörden in Thüringen registrieren lassen, sagte ein Sprecher des Landesverwaltungsamtes am Samstag auf Anfrage. Er bezog sich auf Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte an die Landesbehörde.