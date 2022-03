Webseiten, auf denen Spenden gesammelt werden, seien online. Auch Teile ihrer Räumlichkeiten boten manche Universitäten für die Unterbringung von Geflüchteten an. Weitere Angeboten sollen folgen. An der Bauhaus-Universität in Weimar oder der Friedrich-Schiller-Universität in Jena können Studierende und Wissenschaftler in finanzieller Not Geld über Hilfsfonds beantragen.