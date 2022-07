Zudem appelliert Schard, dass das Land die Kosten für die Geflüchteten aus der Ukraine komplett übernehmen muss. Das sei zugesagt gewesen und müsse auch eingehalten werden. Die Haushalte der Kommunen gerieten bereits jetzt in Schieflage.

Unterdessen fordert das Land nun Geld vom Bund für Flüchtlingswohnungen. Das Infrastrukturministerium und die Staatskanzlei teilten gemeinsam mit, dass bereits 2015 und 2016 Geld bereitgestellt worden ist, als besonders viele Menschen aus Syrien nach Deutschland kamen. Es sei nun unverzichtbar, erneut leerstehende Wohnungen zu modernisieren und bezugsfertig zu machen, um dort Menschen unterzubringen. Das müsse vom Bund mitfinanziert werden. Mit genügend Geld könnten in Thüringen innerhalb kürzester Zeit 3.000 neue Sozial- und Flüchtlingswohnungen entstehen.

Laut Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij hatte die Bundesregierung ihr Budget für sozialen Wohnungsbau 2016 von 500 Millionen auf eine Milliarde erhöht. Ursprünglich sollte das Budget erneut auf zwei Milliarden Euro verdoppelt werden. Dazu sei es aber nie gekommen, so Karawnskij.

Der Landkreistag hatte vor zwei Monaten einen offenen Brief an die Landesregierung gesendet und von dramatischen Zuständen berichtet. Mehrere Landkreise haben sich mittlerweile geäußert und mitgeteilt, dass sie keine Geflüchteten mehr aufnehmen können. Seit Kriegsbeginn hat das Land rund 23.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) das Thüringer System zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine als tragfähig bezeichnet. Im Jahr 2015 habe der Freistaat schon einmal mit den Landkreisen und kreisfreien Städten eine große Herausforderung gemeistert, so der Migrationsminister nach einer Schalte mit Vertretern der Kommunen am vergangenen Freitag.