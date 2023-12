Thüringens Innenminister Georg Maier will die Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf schließen. Das sagte er am Donnerstag bei einer Geschenkaktion in der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Maier beschrieb die Situation in Hermsdorf, über die der MDR zuletzt berichtet hatte, als "menschenunwürdig". Er sagte MDR THÜRINGEN: