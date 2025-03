In Thüringen ist fast jeder vierte Wohnplatz in kommunalen Flüchtlingsunterkünften derzeit nicht belegt. Das geht aus Daten des Landesverwaltungsamtes hervor. Per Gesetz müssen die Landkreise und kreisfreien Städte Sammelunterkünfte oder Wohnungen vorhalten, um dort Geflüchtete unterzubringen. Auf die Kommunen werden diese Migranten nach einem festen Schlüssel verteilt.