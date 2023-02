Erneute Forderung nach Ende des Asylbewerberleistungsgesetzes

Dass im Zuge des Ukraine-Kriegs Geflüchtete erstmals ohne ein langwieriges Asylverfahren in Deutschland ankommen konnten, während es für andere Geflüchtete diese Regelung nicht gibt, wird auch oft kritisiert. Franziska Baum von der FDP kritisiert in diesem Zusammenhang auch "unterschiedliche Handhabungen in den Ausländerbehörden, wie Geflüchtete anerkannt werden. Es gibt da in Thüringen keine wirklich einheitliche Anerkennungs- und Duldungspraxis." FDP-Abgeordnete Franziska Baum Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Martin Arnold vom Flüchtlingsrat Thüringen geht einen Schritt weiter und fordert die Abschaffung des 30 Jahre alten, "diskriminierenden" Asylbewerberleistungsgesetzes. "Dass für die ukrainischen Flüchtlinge die Massenzustrom-Richtlinie aktiviert wurde, zeigt ja eins: Wir sind in der Lage, viele Menschen unbürokratisch und unkompliziert aufzunehmen."

Es gibt da in Thüringen keine wirklich einheitliche Anerkennungs- und Duldungspraxis. Franziska Baum

Arnold zufolge bevormunde das Leistungsgesetz Geflüchtete aus Nicht-Ukraine-Staaten und führe dazu, dass zwischen "richtig guten, mittelguten und schlechten Flüchtlingen" unterschieden werde. Aus dem Landtag kommen teils ähnliche Stimmen, beispielsweise von Astrid Rothe-Beinlich von den Grünen. Sie verweist darauf, dass ihre Fraktion schon "seit langem die Abschaffung des Gesetzes und die Überführung ins Sozialgesetzbuch fordert".

Doch es gibt auch Lob für die Entwicklungen in der Integrationspolitik in Thüringen. Auch Eigenlob, aus den rot-rot-grünen Reihen. Die migrationspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Regierungskoalition verweisen beispielsweise auf die elektronische Gesundheitskarte, mit der Geflüchtete seit 2017 unmittelbar ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können. Außerdem auf das Integrationskonzept aus demselben Jahr, das unter anderem zusätzliche Sprachkurse finanziert.

Martin Arnold vom Flüchtlingsrat fordert, in der Debatte um die Integration von Geflüchteten noch mehr die Chancen zu sehen. "Ich bin froh, dass man nicht wie noch 2015 einfach denkt, die Menschen werden grundversorgt und wir warten, bis sie wieder gehen." Mittlerweile, so Arnold, sei bis in konservative Kreise klar, wie wichtig es ist, Menschen hier eine Zukunftsperspektive zu geben. Martin Arnold vom Flüchtlingsrat: Es ist wichtig, den Menschen eine Perspektive zu geben. Bildrechte: MDR/David Straub

Forscher beobachtet Paradigmenwechsel

Ähnlich äußert sich abschließend Marcus Engler. Er forscht am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) zu Flucht und Migration. Rassismus könne auch ein Grund sein, warum Ukrainern in den vergangenen Monaten das Ankommen leichter gemacht wurde. Den Flüchtlingen, die 2015 vor allem aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak nach Deutschland kamen, schlugen vielerorts Vorurteile und Ablehnung entgegen. Engler erinnert an die Pegida-Bewegung, die damals gegen diese Menschen mobil machte.

Generell beobachte er aber einen Paradigmenwechsel in der deutschen Politik, der sich auch schon vor dem Kriegsbeginn abzeichnete. Mit der neuen Ampelregierung, so Engler, gebe es zumindest auf Bundesebene einen Blick auf Flucht und Migration, der sich deutlich von der 2015 und 2016 mit Ressentiments aufgeladenen Debatte unterscheide.