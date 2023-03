Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) kündigte einen Gesetzentwurf an, wonach die Kommunen beim Bürgergeld, das ukrainische Flüchtlinge bekommen, möglichst alle Kosten erstattet bekommen sollen. "Ich persönlich bin zuversichtlich, dass wir hier an die 100 Prozent sehr nahe herankommen", sagte Maier. Es sei zu erwarten, dass auch vom Bund Geld zur Verfügung gestellt werde, das dann an die Kommunen weitergereicht werden solle.