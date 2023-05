Vor dem Thüringer Flüchtlingsgipfel am Dienstag in Waltershausen hat der Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU) klare Forderungen formuliert.

In einem Schreiben an die Thüringer Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne), das der Landkreis am Montag veröffentlichte, heißt es, Integration funktioniere nur über Arbeit. Von erwerbsfähigen Flüchtlingen müsse erwartet werden können, dass sie arbeiten "und die Spielregeln lernen". Geschehe das nicht, versinke man im Chaos, so Henning.