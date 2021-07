Einsatzkräfte der Feuerwehr und vom Technischen Hilfswerk aus ganz Thüringen sind unterwegs in die Katastrophengebiete im Westen Deutschlands. Das Bundesland Rheinland-Pfalz hatte sich an alle anderen Bundesländer gewandt und um Hilfe gebeten, um Betroffene mit Trinkwasser zu versorgen. Das Landesverwaltungsamt leitete dieses an die Landkreise und kreisfreien Städte weiter. Bereits am Freitagnachmittag wurden Trinkwasser-Fahrzeuge und weitere Spezialtechnik geschickt. Weitere Hilfstrupps sind unterwegs.