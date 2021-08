Großprojekt wird gefördert Rund 555.000 Euro für Insektenschutz in Streuobstwiesen bewilligt

Für den Insektenschutz hat das Thüringer Umweltministerium jetzt rund 555.000 Euro bewilligt. Der Landschaftspflegeverband "Mittelthüringen" e.V. will damit in einem Großprojekt Streuobstwiesen in der Stadt Weimar sowie in den Landkreisen Sömmerda und Weimarer Land sanieren. Streuobstwiesen spielen eine wichtige Rolle beim Insektenschutz.