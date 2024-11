Tatsächlich aber bleibt bei manchen Programmen einfach Geld liegen. Das liegt manchmal daran, dass Investitionen gerade einfach nicht so häufig stattfinden wie in den vergangenen Jahren - manchmal aber auch daran, dass die Förderung nicht geeignet ist. Was gefragt ist und was nicht - und was sich nach Meinung von Experten ändern müsste, dazu geben wir Antworten.