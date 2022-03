Ukraine-Krieg Thüringer SPD fordert Schröders Rückzug aus Russlands Staatskonzernen

Hauptinhalt

Thüringer Sozialdemokraten haben Gerhard Schröder zum Rückzug aus russischen Staatskonzernen aufgerufen. In einem Offenen Brief appellieren die Politiker an den ehemaligen SPD-Bundeskanzler, unverzüglich alle Ämter in den Konzernen niederzulegen.