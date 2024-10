Die Teams forschen den Angaben nach an Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen. Eine der ausgewählten Forschergruppen arbeitet an neuen Keramikfolien, die unter anderem in Solaranlagen beim Erzeugen und Speichern von Energie helfen. Ein anderes Projekt hat zum Ziel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen früher erkennen und behandeln zu können.