Forschende der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Universität Erfurt und der Technischen Universität Ilmenau werden in diesem Jahr mit dem Thüringer Forschungspreis geehrt. „Ihre Projekte tragen auf unterschiedlichste Weise dazu bei, wirtschaftliche wie gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und die Grundlage für mögliche Lösungen zu schaffen“, betonte Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) auf der virtuellen Preisverleihung. Per Videobotschaft gratulierte er den Gewinner-Teams.

Ilmenau: Effiziente Umwandlung von Sonnenergie in Wasserstoff

Der Forschungspreis in der Kategorie „Grundlagenforschung“ und 25.000 Euro gehen an die Technische Universität Ilmenau. Die Forschergruppe um Professor Thomas Hannappel beschäftigt sich mit der effizienten Umwandlung von Sonnenenergie in Wasserstoff. Dafür untersuchen sie die Grenzflächen von verschiedenen Halbleitern und Silizium. Professor Thomas Hannappel analysiert mit seiner Forschungsgruppe Methoden, wie sich Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie in seine Bestandteile zerlegen lässt. Bildrechte: TMWWDG/Michael Reichel

Durch eine optimale Struktur der Grenzflächen kann der Wirkungsgrad bei der Wasserstofferzeugung erheblich gesteigert werden. Das heißt, je höher der Wirkungsgrad, umso wettbewerbsfähiger lässt sich Wasser mit Hilfe von Sonnenenergie in seine Bestandteile zerlegen, Wasserstoff- und Sauerstoff. Bereits heute kann durch die Forschung der Wissenschaftler die Materialqualität elektronischer Halbleiter- Bauelemente deutlich verbessert werden.

Erfurt: Relevante Cosmo-Studie zu Corona-Befindlichkeiten

Der Preis in der Kategorie „Angewandte Forschung“ wird geteilt. Die Hälfte des Preisgeldes, 12.500 Euro, geht an die Universität Erfurt. Für seine Arbeit an der Cosmo-Studie wird das Team um Psychologie-Professorin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt geehrt. Das Team um Cornelia Betsch, Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, erhielt den Forschungspreis für seine viel beachtete Cosmo-Studie. Bildrechte: dpa