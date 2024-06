Die Deutsche Bahn hat am Sonntag ihren Sommerfahrplan in Kraft gesetzt. Die wichtigste Neuerung in Thüringen ist der Franken-Thüringen-Express, der fünfmal am Tag in ähnlicher Geschwindigkeit wie der ICE zwischen Erfurt und Coburg verkehrt. Die Züge sind extra für den schnellen Verkehr entwickelt worden – haben aber deutlich weniger Platz fürs Gepäck als ein ICE.