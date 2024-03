In Thüringen gibt es auch regional Unterschiede. Die meisten Frauen in Chefetagen gab es 2023 in Weimar mit 43 Prozent. Im Eichsfeld war der Anteil mit 24 Prozent am niedrigsten. Insgesamt arbeiteten in Thüringen im vergangenen Jahr 13.500 Frauen in Leitungspositionen.