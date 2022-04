Breitensport Zukunft des Thüringer Frauenfußballs auf der Kippe

Betroffen seien vor allem Vereine auf dem Land. Die Thüringer Nachwuchsschmieden in Meiningen, Erfurt oder Jena leiden noch nicht darunter. Doch, wenn nicht genug Mannschaften antreten, dann bleiben für sie keine Gegner mehr. Damit das nicht so kommt, müsste der Abwärtstrend kehrtmachen.

In 20 Jahren hat sich die Anzahl der Mannschaften halbiert

Anfang der 2000er-Jahre gab es noch knapp 40 Großfeldmannschaften (11 Spieler gegen 11 Spieler) in Thüringen. In der aktuellen Saison waren es bis April noch 18 Mannschaften. Zuletzt zog der Verein Wismut Gera seine Frauenmannschaft aus dem Spielbetrieb zurück. Also bleiben noch 17 Teams. Im Laufe der aktuellen Saison mussten zahlreiche Partien aufgrund von Spielerinnenmangel abgesetzt werden. Für Anja Kirchner ist die Arbeit an der Basis besonders wichtig. Bildrechte: MDR/Thüringer Fußball-Verband

"Ziel des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) ist es, den Frauenfußball so zu stärken", so Anja Kirchner, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, "damit wenigstens die Hälfte aller Ligaspiele in der aktuellen Saison stattfinden kann." Das würde ausreichen, um nach der Wahrscheinlichkeit der gespielten Partien auszurechnen, welchen Tabellenplatz die Mannschaften belegen. Man spricht von einer "Quotientenregel".

Nachwuchs darf nicht vernachlässigt werden

Die meisten Frauen des SV Concordia Riethnordhausen sind aktuell zwischen 25 und 30 Jahren alt. Das beste Fußballalter, erklärt Trainerin Annekatrin Gold. Doch danach kämen nur vereinzelte Spielerinnen nach. Gold befürchtet ein massives Nachwuchsproblem in den kommenden fünf Jahren und bezeichnet diese Situation als "Katastrophe".

Es ist auch ein Problem, dass die Vereine sich auf die alteingesessenen Spielerinnen konzentrieren und den Nachwuchs vernachlässigen. Die Arbeit an der Basis ist das Wichtigste. Anja Kirchner Vorsitzende Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball

Anja Kirchner vom TFV sieht die Vereine in der Verantwortung: "Es ist auch ein Problem, dass die Vereine sich auf die alteingesessenen Spielerinnen konzentrieren und den Nachwuchs vernachlässigen. Die Arbeit an der Basis ist das wichtigste." Eine große Herausforderung für die ehrenamtlichen Mitglieder sei der damit verbundene Zeitaufwand. Dieser sei ohne zusätzliche Hilfe nicht zu bewältigen.

Vereine machen sich Spielerinnen streitig

Annekatrin Gold ist ein Teil dieser Basis beim SV Concordia Riethnordhausen. Neben ihrem Engagement in der Frauenmannschaft leitet sie die Nachwuchsabteilung und trainiert die D-Jugend, eine Spielgemeinschaft aus den Ortschaften Riethnordhausen, Hassleben und Stotternheim. Darunter auch zwei Mädchen. Sie hofft, diese im Verein halten zu können, bis sie mit 16 Jahren für die Frauenmannschaft auflaufen dürfen. Annekatrin Gold sieht den Spielbetrieb im Frauenfußball in Gefahr. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gold kritisiert den Konkurrenzkampf, um junge Mädchen für einen Verein zu gewinnen. Häufig seien Vereine mit Rang und Namen attraktiver. "Die Mädchen bekommen dort die Möglichkeit, in einem gut entwickelten Verein zu spielen, aber sie nehmen unserem Verein die Möglichkeit, weiterhin zu bestehen", sagt Gold. Sie fordert einen fairen Austausch zwischen Vereinen, Trainern und Verband. Sonst gäbe es bald keinen Spielbetrieb im Frauenfußball mehr.

Mannschaften weichen in andere Bundesländer aus

Bereits drei Mannschaften spielten oder spielen in anderen Bundesländern. Die BSG Wismut Gera spielte letzte Saison in einer Kleinfeldliga in Sachsen-Anhalt. Der 1. FC Greiz spielt in der aktuellen Saison im Landkreis Vogtland (Sachsen). Die Verantwortlichen der beiden Mannschaften begründen dies mit zu langen Fahrwegen. Und hier wird das Problem deutlich. Die aktuell 17 Großfeldmannschaften sind über ganz Thüringen verteilt. Da scheint der Ausweg ins nächste Bundesland für einige Vereine der richtige Schritt zu sein.

Mannschaften in anderen Bundesländern spielen zu lassen, dünnt die Frauenfußball-Landschaft in Thüringen nur weiter aus. Annekatrin Gold

Der Thüringer Fußball-Verband gibt den Vereinen diese Chance. Doch die verbliebenen Vereine kritisieren dieses Handeln. "Mannschaften in anderen Bundesländern spielen zu lassen, dünnt die Frauenfußball-Landschaft in Thüringen nur weiter aus", so Annekatrin Gold vom SV Concordia Riethnordhausen.

Die Förderung in Thüringen hinkt

Der Trainer des "ZFC Meuselwitz in Sachsen" kritisiert die geizige Förderung des Frauenfußballs in Thüringen. Oft würden die Mannschaften stiefmütterlich behandelt. Es fehle an Unterstützung, Anerkennung und finanzieller Zuwendung. Der ZFC Meuselwitz nahm dies zum Anlass und gründete einen eigenen Verein für die Frauenmannschaft.