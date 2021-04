Der Sozialpädagoge beobachtet, dass die Frauen hier durch diese hohe Eigenverantwortung viel größere Fortschritte machen. "Und wir sehen hier ja alles, sind immer da. Und wir beobachten vor allem den Umgang mit den Kindern. Nina beispielsweise hat wirklich große Probleme, aber eine liebevolle Mutter ist sie auf jeden Fall!"

Der Tagesablauf ist auch hier streng geregelt. Es herrschen die Gesetze des Gefängnisses. Jeder Schritt wird beobachtet und unterliegt Reglementierungen. Arbeitszeit, Kindergarten, Ausgang, Mahlzeiten und Ruhestunden, alles verläuft nach einem strengen Stundenplan.

Unterschiede zum Männervollzug

Eike König-Bender leitet die JVA seit fast zehn Jahren und ist damit für knapp 300 Inhaftierte verantwortlich. Etwa ein Drittel davon kommt aus Thüringen. "Die Frauen, die ihre Kinder zurücklassen müssen, leiden schon sehr. Das hat mitunter sogar gesundheitliche Auswirkungen."

Strafen summieren sich oft

König-Bender hat auch schon im Männervollzug gearbeitet. Auf die Frage nach den größten Unterschieden muss sie lange überlegen. "Das Gewaltpotenzial ist schon deutlich geringer. Und auch die Anforderungen an die Sicherheit. Unsere Mauern beispielsweise sind erheblich niedriger." Auch die Straftaten, die Frauen begehen, sind andere. Hauptsächlich Eigentumsdelikte oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, weniger Gewaltdelikte. Und weil diese Frauen ihre Probleme oft ignorieren, summieren sich viele kleinere Strafen dann zu einer Haftstrafe.

So war es auch bei Nina. Angefangen hatte es mit Schwarzfahren. Dann kamen Verstöße gegen die Bewährungsauflagen dazu, sie wurde wieder ohne Fahrschein erwischt. Und am Ende wurde die junge Mutter dann zu zehn Monaten verurteilt. Eigentlich sollte sie sich zum Haftantritt hier in Chemnitz melden, aber auch das hat sie nicht getan, weil sie sich nicht von ihrem Baby trennen konnte. So wurde sie schließlich verhaftet und hergebracht. Kein guter Start in der JVA.

Streitereien im Alltag

Auch wenn die Räume hier im Mutter-Kind-Bereich bunt und fröhlich aussehen - er bleibt ein Teil des Strafvollzugs. Denn hier ist alles für die Gefangenen geregelt. Vom Tagesablauf über die Freizeitgestaltung bis hin zur Verpflegung. "Wir geben ja alles vor. Auch was im Haftraum zugelassen ist und was nicht", sagt die Leiterin der JVA. Und auch auf engstem Raum in einer Zwangsgemeinschaft zu leben, ist problematisch. Streit um Küche, Waschen und Saubermachen, Zwistigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich kommen immer wieder vor. "Es herrscht schon ein recht rauher Umgangston unter den Inhaftierten", weiß auch Eike König-Bender.

Corona verschärft die Probleme

Und das gilt auch im geschlossenen Vollzug. Gerade in dieser Zeit liegen auch hier bei den meisten Frauen die Nerven blank. Denn ein Thema hat im Frauengefängnis große Bedeutung: Kinder. Einige der Frauen sind bereits Mutter, wenn sie in Haft kommen, und die große Frage ist, was mit den Kindern passiert. "Wenn ein Mann in Haft kommt, ist meist klar, dass sich die Frau um die Kinder kümmert. Wenn die Frau in Haft kommt, dann ist das ein Problem", erzählt der Sozialpädagoge der Anstalt. Auch er bleibt anonym.

Keine Berührungen und Umarmungen erlaubt

Und gerade, weil sich die Frauen um die Beziehung zu ihren Kindern sorgen, sind Besuche so wichtig. Doch die Corona-Regeln schränken die jetzt extrem ein. Vor allem Berührungen sind verboten. Es gibt Frauen, weiß die Anstaltsleiterin, die dann lieber ganz auf Besuch verzichten, weil sie es nicht schaffen, ihre Kinder nicht zu umarmen. "Ich kann aber nachvollziehen, was es für ein Kind bedeutet, die Mutter nicht zu sehen, deshalb versuchen wir, unter diesen Bedingungen Lösungen zu finden."

Menschen brauchen mehr als Verwaltung

Natürlich darf sie trotzdem nicht gegen die Regeln verstoßen. Aber vielleicht kann ein Neugeborenes, das zum Besuch ins Gefängnis gebracht wird, doch kurz im Arm der Mutter liegen. Vielleicht bedeutet das auch, dass die Aufsicht nicht ganz so schnell eingreift, wenn ein kleiner Junge sich in die Arme einer Gefangenen wirft. Es wird viel darüber geredet derzeit mit den Besuchern und den Inhaftierten. Und in Ausnahmefällen, wenn die Sehnsucht ganz schlimm wird, fährt jemand aus der JVA mit einer der Mütter auch zu ihrer Familie. Natürlich muss sie danach in Quarantäne.

Neuanfang allein mit ihrem Kind