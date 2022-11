Aus Sicht der Parität in Thüringen ist die von der Thüringer Gleichstellungsbeauftragten vorgestellte Internetseite ein erster wichtiger ersten Schritt. Damit seien die Angebote jetzt für Betroffene schneller auffindbar. Dennoch sei es wichtig, dass weitere Schritte folgen. So fehle es noch immer an Geld, um das Thema Gewaltschutz zu finanzieren.