Rot-Rot-Grün hatte vor der Landtagswahl 2019 das sogenannte Paritätsgesetz verabschiedet, dass den Parteien vorschrieb, gleichmäßig mit Frauen und Männern besetzte Listen aufzustellen. Damals besaß die Koalition noch eine Mehrheit der Sitze. Doch die AfD klagte dagegen vor dem Landesverfassungsgericht in Weimar - und bekam Recht. Die Richter urteilten, dass das Gesetz zu stark in die Freiheit der Parteien eingreife.

Ein Problem ist laut Güngor, dass der Politikbetrieb Frauen abschrecke: "Was passiert denn mit Frauen in der Politik, was passiert denn mit Frauen in Machtpositionen, wie wird mit denen umgegangen, was erleben die im politischen Alltag?", fragt sie rhetorisch.