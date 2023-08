Laut Ohler fehlen in Thüringen momentan mehr als 100 Frauenhausplätze - fünf Landkreise verfügten über keine eigenen Frauenhäuser. Der Landtag berät derzeit in allen Kreisen, Frauenhäuser und Schutzwohnungen einzurichten.



Neben einer umfassenden Finanzierung und Personalausstattung soll die Verantwortung für die Einrichtungen in die Verantwortung des Landes übergehen. Bislang liegt die Hoheit für die Frauenhäuser bei den Kommunen. Am 7. September solle es eine Anhörung zu einem Gesetzesentwurf geben.