Alle Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen sollen nach dem Willen der rot-rot-grünen Koalition Schutzwohnungen für Frauen bereithalten. Dafür wollen die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen auch die Finanzierung des Gewaltschutzes neu regeln, wie ein gemeinsamer Gesetzentwurf vorsieht. Diesen Entwurf stellen die drei Koalitionspartner am Montag in Erfurt vor.

Frauenschutzwohnung in Weimar Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann