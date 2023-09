Personalmangel war in diesem Jahr nur in wenigen Bädern ein Problem. So fehlten zum Beispiel in Erfurt und Mühlhausen Mitarbeiter. Das Freibad in Bad Köstritz musste montags geschlossen bleiben und an einigen Tagen früher schließen als geplant, weil kein Personal verfügbar war.

Nordbad in Erfurt: In der Landeshauptstadt machte den Freibad-Betreibern in diesem Sommer Personalmangel zu schaffen. Bildrechte: MDR/SWE Bäder GmbH Erfurt