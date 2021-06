Plantschen und schwimmen in Ostthüringen

Auch in Jena kann schon bald ein Abstecher ins kühle Nass gemacht werden. Ost- und Südbad laden ab dem 5. Juni zum Baden, Schwimmen und Sonnen ein. Tickets für den Badespaß müssen tagesaktuell online bei der Jenaer Bädergesellschaft erworben werden. Unweit der Kernberge öffnet ab dem 5. Juni auch das Freibad in Hermsdorf. Im Schleizer Freibad wird am Freitag angebadet. Auch das Freibad "Tatami" in Schmölln und das "Saalemaxx" in Rudolstadt können dank bestehender Hygienekonzepte am Freitag öffnen. Das Freibad Süd in Altenburg startet an diesem Samstag in die Saison. Im Waldbad in Bad Lobenstein und im Freibad in Bad Blankenburg geht's am kommenden Montag los. Wer traut sich? Blick vom Sprungturm im Südbad Altenburg auf das Becken. Bildrechte: MDR/Marko Ramm

Wo in Nordthüringen gebadet werden kann

Auch in Nordthüringen kann bald wieder in vielen Orten gebadet werden. In Kirchheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis darf seit Donnerstag geplantscht werden. Der Vitalpark in Heiligenstadt öffnet am Samstag und das Leine-Bad in Leindefelde am kommenden Montag. Das Freibad in Dingelstädt folgt am 11. Juni. Ab kommender Woche werden auch das Nordhäuser Badehaus mit seinem Salzquellbad und die Bielener Kiesgewässer wieder Besucher empfangen. Mitte Juni macht das Freibad in Roßleben im Kyffhäuserkreis auf. Im Juli soll das lange geschlossene Naturbad Bebraer Teiche bei Sondershausen wieder genutzt werden können. Im Sondershäuser Bergbad geht's dagegen schon zum Start der kommenden Woche wieder los.

Badespaß in Südthüringen

Wer in Zella-Mehlis wohnt, muss sich dagegen noch gedulden. Das Freibad Einsiedel und das Friedrich-Ludwig-Jahn-Bad im Ortsteil Benshausen können voraussichtlich erst im Juli öffnen. Beide erhalten derzeit einen neuen Einlassbereich, der es künftig möglich machen soll, Badegäste kontaktlos einzulassen. Das Strandbad in Breitungen startet am Freitag in die Saison. Ab Samstag öffnet auch das Freibad Rohrer Stirn in Meiningen.

DLRG warnt vor Mangel an Rettungsschwimmern

Der Thüringer Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) befürchtet einen Mangel an Rettungsschwimmern. Grundsätzlich sei gut, dass die Freibäder nun öffnen könnten, sagte DLRG-Landes-Präsident Harry Sloksnat. Allerdings seien in den vergangenen Monaten bedingt durch die Corona-Pandemie kaum neue Rettungsschwimmer ausgebildet worden. Deshalb fänden einige Freibäder, wie zum Beispiel in Thal im Wartburgkreis, keine Helfer mit entsprechender Ausbildung, um öffnen zu können.