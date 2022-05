Das Land Thüringen hat für die Kastration freilebender und streunender Kater in den vergangenen zwei Jahren rund 330.000 Euro ausgegeben. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Abgeordneten Nadine Hoffmann hervor. Laut Ministerium stehen auch im laufenden Jahr 150.000 Euro für diesen Zweck bereit.

Kastrationspflicht für bestimmte Gebiete möglich

Seit dem Jahr 2013 können Landkreise und kreisfreie Städte im Freistaat für bestimmte Gebiete Kastrations- und Registrierungspflichten aussprechen. Grundlage hierfür ist das Thüringer Tierschutzgesetz. In Erfurt, Weimar und Gera sowie in den Landkreisen Altenburger Land, Eichsfeld, Gotha und Nordhausen wurde bisher von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eine landesweite Regelung ist aus Sicht des Ministeriums nicht notwendig, da das Problem regional in unterschiedlichem Maße auftrete. Eine Katze in der freien Natur Bildrechte: dpa

Hohe Infektionsgefahr

Die Zahl der herrenlosen Katzen in Thüringen ist unklar. Der Tierschutzverein Erfurt geht allein für die Landeshauptstadt Erfurt von rund 5.000 Tieren aus. Vor allem, wenn mehrere Streuer an einem Ort leben, verbreiten sich unter ihnen Erkrankungen wie Leukose, Katzenschnupfen oder Augen- und Nierenerkrankungen schneller. "Das einzige, was man für sie tun kann: Diese sinnlose Vermehrung zu steuern. Da stehen wir ganz fest für ein", sagte die Vereinsvorsitzende Petra Dünkler der Nachrichtenagentur dpa. Es gehe dem Verein nicht um eine "cleane" Stadt, sondern um gute Lebensbedingungen für diese Tiere. Kastriert würden Katzen unter Narkose und ausschließlich von Fachleuten. Tierschutzvereine können für solche Eingriffe staatliche Mittel bekommen.

Die meisten Katzen werden nach dem Kastrieren und der Registrierung per Chip wieder an ihren Fundstellen ausgesetzt. Nach Einschätzung des Ministeriums sinkt durch die Kastration die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten bei herrenlosen Katzen. Laut Erhebungen von Tierschutzverein und Veterinäramt in Erfurt ist der Anteil klinisch gesunder Tiere bei den "Streunern" in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So seien 2015 und 2016 gerade 45 Prozent der eingefangenen herrenlosen Katzen vom behandelnden Tierarzt als klinisch gesund beurteilt worden. Im Jahr 2019 lag der Anteil der gesunden Tiere bei 67 Prozent.