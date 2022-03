Thüringenweit sind am Freitagnachmittag zahlreiche junge Menschen beim weltweiten Streik für Klimaschutz und Frieden auf die Straße gegangen. Laut Polizei beteiligten sich in Jena rund 1.000 Teilnehmer. In Erfurt sprach die Organisation Fridays for Future von rund 500 Menschen auf dem Domplatz. Die Polizei nannte 140.

In Weimar versammelten sich 100. Auf dem Markt in Saalfeld waren es etwa zwei Dutzend Jugendliche und in Suhl 14.

Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland

Klimaproteste waren weltweit und auch in vielen deutschen Städten unter dem Motto #PeopleNotProfit geplant. Die Organisation fordert als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein Ende der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern - und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland.