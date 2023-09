Thüringen Früherer SPD-Fraktionschef im Landtag Frieder Lippmann gestorben

Lippmann gehörte dem Thüringer Landtag von 1990 bis 2004 an. SPD-Fraktionsvorsitzender war er während der zweiten Wahlperiode von 1994 bis 1999, danach arbeitete er als wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion.

"Mit ihm verliert Thüringen einen Menschen, der voller Tatkraft den Aufbau des Freistaats mitgestaltet und vorangebracht hat", so Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) laut Mitteilung.

"Gleich in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung hat Frieder Lippmann als kluger Politiker gewirkt und gerade auch in der Wirtschaftspolitik mit die Weichen gestellt, die vielen Thüringerinnen und Thüringern eine in die Zukunft gerichtete Lebensperspektive gegeben hat."