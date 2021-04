Wenn Kundinnen und Kunden künftig nur noch mit negativem Corona-Test zum Friseur gehen dürfen, fürchtet Sybille Hain, Landesinnungsmeisterin der Friseure und Kosmetiker in Thüringen und Sachsen-Anhalt, Einbußen von mindestens 50 Prozent.



Hain sagte, der Entwurf mache den Friseuren Angst. Eine Testpflicht für Kunden würde die Branche vor massive Probleme stellen. Friseure befürchten, dass vor allem ältere Kunden von dieser zusätzlichen Hürde abgeschreckt werden. Mit einem Ansturm in den kommenden Tagen, bevor die Notbremse in Kraft tritt, wird in den Salons nicht gerechnet.

Sybille Hain (3 v.l.) bei der Übergabe von Friseurscheren in Berlin als Zeichen, die Salons wieder zu öffnen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK