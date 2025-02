Die Thüringer hatten zuletzt mehrere Eisnächte in Folge erlebt. Im gesamten Land wurden Temperaturen im zweistellingen Minusbereich gemessen. Beispielsweise in Bischofferode im Eichsfeld mit minus 15,3 Grad Celsius.

Die vergangenen Eisnächte haben allerdings nicht die Thüringer Rekordwerte gebrochen. Am kältesten war es laut MDR-Wetterexperte Jörg Schröder an einem 17. Februar im Jahr 1956 mit minus 22,7 Grad in Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis).