Wegen des nächtlichen Frostes am Wochenende hat man einen sogenannten "Frostbuster" zum Einsatz gebracht. Im Prinzip ein mobiler Gasbrenner, der, mit sechs großen Propangasflaschen bestückt, mehrere Stunden lang die Luft auf einer kleinen Fläche erwärmen kann. "Das hat uns letztes Jahr ein paar Prozent der Ernte gerettet", sagt Triebe. Auch im Altenburger Land sind zwei solcher Geräte im Obstbau im Einsatz. "Aber nach sieben Minuten muss man auf seiner Route wieder am Ausgangspunkt sein." Sonst sei die Wärme verflogen. Vier Hektar könne man so befahren – in dem Fall habe man das auf der Kirschplantage getan, wo bereits die Bäume blühten. Aber: "Der Einsatz ist extrem teuer", sagt Björn Kirchner von der Absatzgenossenschaft in Gierstädt. Die Geräte sind also umstritten.