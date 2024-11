Mehrere Thüringer Kliniken beteiligten sich an der Aktion. Das Team der Station für Frühgeborene und einige Patientinnen am Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar schmückten einen Bereich der Klinik mit selbst gebastelten, lilafarbenen Frühchen-Söckchen. In der Klinik werden nach eigenen Angaben jährlich bis zu 200 Frühgeborene betreut.