Der Umtausch ist in Deutschland per Gesetz geregelt, die geänderte Führerschein-Verordnung ist in Kraft getreten. Damit gelten für den Umtausch gestaffelte Fristen bis 2033, um die Behörden nicht zu überlasten. Aktuell müssen alle Fahrerlaubnis-Inhaber, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind und einen grauen beziehungsweise rosafarbenen "Lappen" besitzen, diesen umtauschen - und zwar bis zum 19. Januar 2022.

Das sorgt auch in den Thüringer Führerscheinstellen für Andrang. Wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergab, müssen derzeit zwei- bis dreimal so viele Anträge bearbeitet werden, beispielsweise in den Landkreisen Nordhausen, Sömmerda und Saale-Orla. Ganze sechs Wochen warten müssen Antragsteller derzeit im Wartburgkreis und in Eisenach - vor drei Wochen waren es hier noch fünf Tage. Deutlich mehr Anträge werden auch aus den Landkreisen Eichsfeld, Saalfeld-Rudolstadt, Gotha und Sonneberg gemeldet. Im Landkreis Hildburghausen ist der September bereits voll ausgebucht.