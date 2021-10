Die Situation in den Führerscheinstellen in Thüringen bleibt angespannt. Einige Landkreise wie Greiz oder der Saale-Holzland-Kreis, aber auch die Stadt Erfurt wünschen nun sich eine Verlängerung der Umtauschfristen für die Führerscheine. Denn wegen der Corona-Pandemie und Lockdown ging der Umtausch erst in der zweiten Jahreshälfte richtig los.

Im Landkreis Greiz laufen den Angaben nach derzeit 100 Terminanfragen pro Tag ein. Das Landratsamt hat bereits personell aufgestockt, um die Antragsflut aus Pflichtumtausch und Neuausstellungen von Führerscheinen Herr zu werden. Doch auch das ist oft ein langwieriger Prozess. Von Stellenausschreibung bis Einstellung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter vergehen teilweise sechs bis neun Monate, erklärt Landrätin Martina Schweinsburg.

Lange Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter

Wie schwierig es ist, Stellen zu besetzen, spürt auch die Führerscheinstelle in Erfurt. Die hohen Anforderungen an die Mitarbeiter aufgrund des komplexen Fahrerlaubnisrechts führe zu langwierigen Einarbeitungszeiten. Personelle Wechsel könnten dadurch nicht zeitnah kompensiert werden, teilte der Leiter des Bürgeramtes, Peter Neuhäuser, in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Entsteht also ein personeller Engpass, ist schnell die ganze Führerscheinstelle dicht. So ist es erst kürzlich in Gera passiert. Die Behörde musste eine Art Notbremse ziehen und das Amt für den Besucherverkehr ab Mitte Oktober knapp zehn Tage schließen. Im Hintergrund wird zwar abgearbeitet, was möglich ist. Der Bearbeitungsstau ebbt jedoch nur langsam ab.