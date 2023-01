Hunderte Fundstücke werden abgegeben

Jedes Jahr finden Hunderte Fundstücke ihren Weg in die Obhut der Kommunen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Rückläufige Zahlen werden aus keiner der befragten Städte gemeldet. Allein in Gera wurden im vergangenen Jahr rund 600 Fundsachen abgegeben. In Weimar waren es mehr als 700. In Altenburg wurden 2022 mit 119 Fundsachen exakt so viele abgegeben wie 2021.

Erfreulich ist dabei die Ehrlichkeit einiger Finder. So seien in Eisenach Bargeld oder Geldbörsen mit komplettem Inhalt unter den Fundstücken gewesen, erklärte Stadtsprecherin Ulrike Unger. Natürlich käme es aber auch sehr oft vor, dass in einer Geldbörse nur noch die Ausweise und Karten und kein Geld mehr stecken.

Großteil der Gegenstände seit Jahren gleich

Laut einem Sprecher wurden auch in Altenburg in den vergangenen Jahren vereinzelt größere Geldsummen abgegeben. Der größte Teil der Fundsachen bestehe seit Jahren aber aus Schlüsseln, Geldbeuteln und persönlichen Gegenstände wie Schals, Mützen oder Regenschirmen, so das Fazit aller Befragten. Steigend seien die Abgabezahlen technischer Geräte wie Headsets oder Smartwatches.