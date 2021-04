Der Abonnentenrückgang ist ein Grund dafür, dass die Funke-Mediengruppe die einzige Tageszeitungsdruckerei in Thüringen zum Jahresende schließen will. Der Verlag scheut die notwendigen Millioneninvestitionen in die veraltete Drucktechnik in Erfurt-Bindersleben. Stattdessen sollen die drei Tageszeitungen ab kommendem Jahr in anderen Bundesländern gedruckt werden.