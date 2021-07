Die vom Aus des Funke-Druckzentrums in Erfurt betroffenen Versandhelfer können auf baldige Sozialplan-Verhandlungen hoffen. Der Betriebsrat der Funke Thüringen Druckservice GmbH und die Funke-Mediengruppe haben sich am Donnerstag vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht in Erfurt geeinigt. In einem Vergleich akzeptierte der Betriebsrat eine so genannte Einigungsstelle als Vermittler. Gegen die aus seiner Sicht voreilige Installation des Gremiums hatte der Betriebsrat ursprünglich Beschwerde eingelegt. Er hatte Funke vorgeworfen, Verhandlungen mit unvollständigen und widersprüchlichen Informationen zum Druckzentrum blockiert zu haben.

Beschäftigte des Druckzentrums und Gewerkschaftsvertreter bei einer Kundgebung gegen die geplante Schließung im April in Erfurt Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel