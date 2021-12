Der Traum der deutschen Nationalmannschaft von der Europameisterschaft 2020 war schon im Achtelfinale ausgeträumt. Um die kommenden Turniere wieder erfolgreicher abzuschließen, beschloss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 2019 das "Projekt Zukunft". Damit will der Verband den deutschen Fußball verbessern und wieder an die Weltspitze bringen.

Das sieht auch Claudio Mußler so, Verantwortlicher für Trainerausbildungen des Thüringer Fußball-Verbands (TFV): "Das Training ist in diesem Fall nicht angemessen oder schlecht gestaltet." In Thüringen kann immer noch jede oder jeder eine Amateurmannschaft unterhalb der Oberliga trainieren. Und so drängt der Verband darauf, dass Trainer ab der kommenden Saison einen Schein erwerben müssen.