Die Fußball-EM in Deutschland beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Fußball-Arena München. Einer der Austragungsorte für die Spiele ist auch Leipzig. Die englische Nationalmannschaft bereitet sich in Blankenhain (Weimarer Land) auf die EM vor, trainieren und übernachten dort. Zuvor war auch die deutsche Nationalmannschaft zu Gast. In Blankenhain gibt es auch eine Fanmeile und ein Public Viewing am Freibad.