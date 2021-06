Seit dem 2. Juni gelten wegen anhaltend niedriger Inzidenzen in Thüringen gelockerte Auflagen auch für die Gastronomie, die den Rahmen für Public Viewing in Kneipen und Biergärten geben. Ab einer Inzidenz unter 50 dürfen die Innenräume in Restaurants öffnen. Corona-Tests und Kontaktnachverfolgung bleiben Voraussetzung, Termine sind nicht mehr erforderlich. Ab einer Inzidenz unter 35 entfällt die Testpflicht vollständig.