In der Debatte um eine Kostenbeteiligung für Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Fußballspielen hat sich die Thüringer Landesregierung für eine bundeseinheitliche Regelung ausgesprochen. Eine Regelung wie in Bremen, bei der Kosten an die Vereine weitergeleitet werden, gebe es in Thüringen bislang nicht, teilte das Thüringer Innenministerium auf Anfrage mit. Derzeit gebe es im Freistaat auch keine "gewinnorientierten Hochrisikoveranstaltungen", die unter die Bremer Kostenregelung fallen würden.