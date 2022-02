Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) wird die Trainerausbildung in seinen Vereinen fördern. Das hat der Vorstand Ende Januar beschlossen. Der Verband will dafür 50.000 Euro aus dem eigenen Haushalt für die ersten zwei Jahre bereitstellen. Damit sollen die Lehrgangsgebühren für alle Ausbildungen um 50 Prozent reduziert werden.

Wie Vizepräsident Mike Noack MDR Thüringen mitteilte, werde nun jedem Verein nur die Hälfte der Kosten für die Trainerausbildungen in Rechnung gestellt. Der Verband habe, so Noack, die Summe an anderen Stellen eingespart. An welchen Stellen konkret eingespart wurde, dazu wollte sich der TFV auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht äußern.