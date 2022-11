Die Fanbotschaft wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und der Deutschen Botschaft in Doha organisiert und finanziert. Bereits seit 1993 gibt es die mobile Fanbetreuung bei Welt- und Europameisterschaften. Für Matthias Stein ist es bereits sein fünftes großes Turnier. Er ist bereits bei vier Europameisterschaften und bei der Weltmeisterschaft in Russland dabei gewesen, erzählt er.

Katharina Mock begleitet in diesem Jahr zum ersten Mal internationale Spiele. Im Sommer habe sie eine Mail von der KOS erhalten, in der für eine Bewerbung als Fanbotschafter in Katar geworben wurde. Sie berichtet: "Ich habe mich dann am letzten Tag beworben - und am Dienstag gleich die Zusage bekommen."