In Thüringen sollen Garagen mit einer Größe von bis zu 50 Quadratmetern künftig ohne aufwendiges Genehmigungsverfahren gebaut werden dürfen. Das sieht ein Entwurf für eine neue Bauordnung in Thüringen vor, den Bauministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung vorstellte. Bisher lag die Größengrenze bei Garagen ohne Bauantrag bei 40 Quadratmetern. Für Grundstücke im Außenbereich von Orten gelten andere Regeln.

So dürften zum Beispiel bei Reihenhäusern Wärmepumpen auch direkt an der Grenze zum Nachbargrundstück aufgestellt werden, sagte Karawanskij. Bisher gilt noch ein Mindestabstand von drei Metern. Außerdem schreibt das neue Regelwerk für Neubauten grundsätzlich auch Fahrradstellplätze vor. Wer Autoparkplätze schaffen will, muss dabei auch Mobilitätskonzepte in der Kommune mitberücksichtigen.