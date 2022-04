Corona-Zeit für Renovierung genutzt

Das Essen in der Gartenkneipe einfach teurer machen, funktioniere nicht, sagt Christian Knauf. Der 40-Jährige gelernte Koch hat in Erfurt gleich zwei Gartenlokale gepachtet: Den "Langen Graben" und den "Pfortenweg". Letzteres "Gasthaus", so steht es in der Tat auf dem Schild, hat er in den vergangenen zwei Jahren komplett saniert: "Wir haben die Corona-Zeit genutzt, alles umzubauen und neu zu machen. Wir wollten eine moderne Gaststätte haben, damit sich die Leute wohlfühlen und wiederkommen", zeigt er zwei helle Räume mit bequemen Stühlen, einem extra mit Spots erleuchteten Buffetbereich.

Das Bier wird an einem Tresen aus hellem Holz gezapft. Nichts ist hier muffig und altbacken. "Gartenkneipen haben das Problem, dass sie keine Laufkundschaft haben. Bei uns kommen die Touristen nicht vorbei wie auf dem Erfurter Domplatz. Das macht es schwer, wir sind halt weg vom Schuss. Da muss man sich was einfallen lassen und eine Stammkundschaft aufbauen", sagt er und ist stolz, auf das, was er mit seiner Mannschaft geschaffen hat. Christian Knauf ist Pächter des Gartenlokals "Pfortenweg" in Erfurt. Ursprünglich wollte er von hier aus nur Catering anbieten – doch das Lokal lief besser als gedacht. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Christian Knauf hat investiert und setzt auf gemütlich-modern. So flogen auch die Plastik-Stühle von der Terrasse und eine weiße Vespa wurde zum rollenden Buffet umgebaut. "Ich denke, das hier hat Potential. Ich würde den Pachtvertrag gleich für weitere zehn Jahre unterschreiben." Momentan läuft der Vertrag für fünf Jahre.

Stammkundschaft und Feiern wichtig für das Überleben

Frank Möller bestellt sich einen Cappuccino. "Den machen sie hier besonders gut." Gartenkneipen, da wo es sie noch gibt, gehen mit der Zeit und überleben vor allem mit Veranstaltungen und Feiern. Sie werden gebucht für Hochzeiten, Geburtstage oder Trauerfeiern. Doch es gibt immer weniger dieser Traditionslokale.

"Wir als Stadtverband der Kleingärtner in Erfurt haben 119 Kleingartenanlagen und da gab es bis vor zehn Jahren noch 45 betriebene Vereinsgaststätten. Mittlerweile gibt es noch neun", bedauert Möller. Damit, sagt er, sterbe auch eine alte Kultur. "Vereinshäuser waren früher der Dreh- und Angelpunkt in einer Gartenanlage. Außerdem müssen die Vereine ja ein Vereinsleben nachweisen und sich mindestens einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung treffen, dafür braucht es Räume. Wir als Stadtverband sehen die Vereinslokale als sehr wichtig an, weil es zentrale Punkte für die Gärtner sind." Im "Pfortenweg" wird auf eine moderne Inneneinrichtung gesetzt. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Starker Rückgang an Gartenlokalen