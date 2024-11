Energie Warum sind die Gaspreise in Thüringen so hoch?

Hauptinhalt

07. November 2024, 20:49 Uhr

Laut einer Erhebung des Vergleichsportals Verivox sind die Gaspreise in Thüringen bundesweit am höchsten. Der Jahresverbrauch in einem Einfamilienhaus in Hamburg kostet bei 20.000 Kilowattstunden mehr als 1.900 Euro – in Thüringen dagegen sind es fast 2.500 Euro. MDR-AKTUELL-Hörer Reinhard Liebetrau will wissen, woran das liegt.