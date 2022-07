Wenn ein Wohnungsunternehmen tausend Wohnungen hat, dann hat es 60.000 Euro im Monat an Abschlag für diese Wohnungen an den Fernwärmeversorger zu zahlen. Das sind im Jahr 720.000 Euro, die das Wohnungsunternehmen vorab leistet und die dann an Betriebskosten zurückgefordert werden. Die Fernwärme vervierfacht sich in ihrem Preis – somit kommen wir von 60.000 Euro auf 240.000 Euro und im Jahr dann auf rund 2,7 Millionen Euro, die an Vorleistungen gebracht werden. Diese Situation nimmt ungeplant große Mengen von Liquidität in Anspruch, die wir nicht dauerhaft leisten können.