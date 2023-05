Die Thüringer Verbraucherzentrale rät Gas- und Stromkunden einen erneuten Blick auf die Tarife. Kunden in der Grundversorgung könnten jetzt oft mit einem Wechsel sparen. Noch im vergangenen Jahr war die Grundversorgung meist die günstigste Alternative bei gestiegenen Energiepreisen. Diesen Standardtarif, den der größte Versorger vor Ort anbieten muss, kann der Kunde mit nur zwei Wochen Vorlauf kündigen. Das erleichtert einen möglichen Wechsel.

Neukunden sparen bei vielen Anbietern gegenüber Bestandskunden. Oft bieten laut Ballod die Grundversorger zum Beispiel sogar selbst günstigere Festverträge an. So sparen demnach bei den Stadtwerken Sömmerda Gaskunden, die aus der Grundversorgung in einen sogenannten Sondervertrag wechseln, bei einem Standardverbrauch von 20.000 Kilowattstunden jährlich mehrere Tausend Euro. Wer unsicher ist, solle sich beraten lassen. Es gebe bei Anbietern auch schwarze Schafe - die kenne die Verbraucherzentrale genau.