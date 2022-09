Nach Müllers Einschätzung können im Winter bis zu drei schwimmende Terminals für den Import von verflüssigtem Gas (LNG) in Deutschland einsatzbereit sein. Neben zwei staatlichen LNG-Terminals, bei deren Vorbereitungen es keine Verzögerungen gebe, sei auch die Inbetriebnahme eines privat betriebenen Terminals in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern in Aussicht gestellt.

Drei LNG-Terminals an Nord- und Ostsee in diesem Winter - möglicherweise bereits zum Jahreswechsel - sowie insgesamt sechs bis sieben Terminals im kommenden Jahr würden Deutschland deutliche Importmöglichkeiten ermöglichen, sagte Müller.

Wird Gas in Thüringen knapp, soll es Einschränkungen bis zu Abschaltungen in der Wirtschaft geben, so Siegesmund. Ausgenommen davon sind nach Angaben der Bundesnetzagentur Bereiche für den lebenswichtigen Bedarf, beispielsweise die Lebensmittel- und Medikamentenproduktion. Viele Arzneimittel werden in Glasverpackungen geliefert. Auch deren Hersteller, von denen es einige in Thüringen gibt, seien damit vor Gasabschaltungen geschützt.