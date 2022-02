Dem Entwurf zufolge können Veranstaltungen in Thüringen künftig wieder in größeren Dimensionen geplant werden - auch in geschlossenen Räumen. So soll für Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern 3G gelten. Wenn es mehr Besucher werden, soll es 2G+ sein - dann kommen also nur noch Geimpfte und Genesene mit negativem Test oder Booster-Impfung rein. Die Höchstgrenze der Besucherzahl liegt bei 6.000.