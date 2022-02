Um mehr Sitzplätze an der frischen Luft zu schaffen, hat Hertling zum Beispiel mehrere Tausend Euro in den Außenbereich investiert. Am Ende galt da dann auch 2G und die Plätze blieben oft leer. "Das alles hat mir viele schlaflose Nächte beschert", berichtet Hertling. Es sei für ihn unverständlich, warum die Branche in der Krise so hängen gelassen worden sei. "Wir haben doch seit zwei Jahren funktionierende Abstands- und Hygienekonzepte".